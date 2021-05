Anzeige

Basketball Basketballer verlängern Vertrag mit Sportdirektor Baiesi Die Basketballer des FC Bayern München setzen weiter auf die Expertise von Sportdirektor und Kaderplaner Daniele Baiesi.

Mail an die Redaktion Daniele Baiesi, Sportdirektor vom FC Bayern Basketball. Foto: Matthias Balk/dpa/Archiv

München.Der Bundesligist und der italienische Manager verlängerten dessen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2023. Das gaben die Bayern am Donnerstag bekannt. Der heute 45-Jährige war 2017 von Bamberg nach München gekommen und zeichnete sich danach für zwei Meistertitel sowie jüngst das Erreichen der Euroleague-Playoffs mitverantwortlich.

Geschäftsführer Marko Pesic lobte Baiesis Rolle bei der Umgestaltung der Mannschaft 2020. „Nicht zuletzt die grandiose Euroleague-Saison hat erneut belegt, wie wertvoll Daniele mit seiner Expertise, seinem Wirken und auch mit seinem Naturell für diesen Klub ist“, sagte er.

Baiesi war von 2009 bis 2014 internationaler Chefscout des NBA-Teams der Detroit Pistons. Danach ging er zu Brose Bamberg in die Bundesliga. Dort arbeitete er wie nun auch bei Bayern mit Trainer Andrea Trinchieri zusammen. Der Vertrag des Coaches läuft in München am Saisonende aus. Der Verein will mit Trinchieri verlängern. Dieser aber zögert noch und verwies in einem Podcast-Beitrag in dieser Woche auch auf die Liga-Bosse, von denen er sich unfair behandelt fühlt.

