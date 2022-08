Ansbach Batterien in Brandmelder leer: 90-Jährige ruft Polizei

Ihre Kinder wollte sie nicht stören, deshalb rief sie die Polizei: Eine 90-Jährige ist in Ansbach am Daueralarm ihres Brandmelders verzweifelt. Weil es kurz vor Mitternacht war und sie die Kinder am Donnerstag nicht anrufen wollte, meldete sie sich bei der Polizei, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Diese schraubten den Brandmelder ab. Offensichtlich waren leere Batterien die Ursache für den Alarm.

dpa