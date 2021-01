Anzeige

Verkehr Bauarbeiten mit Sperrung der A7 in Unterfranken Die Autobahn 7 wird an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau-Volkers und Bad Brückenau/Wildflecken in Richtung Würzburg komplett gesperrt.

Ein Baustellenschild ist vor einem Autobahschild platziert. Foto: Martin Schutt/ZB/dpa/Archivbild

Bad Brückenau.Bereits an diesem Freitag wird der Verkehr auf einen Fahrstreifen begrenzt.

Grund dafür sind laut Autobahngesellschaft Instandsetzungsarbeiten. Die Einschränkungen auf eine Fahrspur beginnen am Freitagmorgen um 8.00 Uhr. Am Samstag ist die A7 ebenfalls ab 8.00 Uhr in dem Abschnitt in Richtung Würzburg dann voll gesperrt bis voraussichtlich Sonntagmorgen. Es besteht eine Umleitung (U54). Die Fahrtrichtung Fulda ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-216755/2