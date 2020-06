Anzeige

Unfälle Bauarbeiter stirbt auf Brückenbaustelle in Plattling Weil er aus dem Korb einer Arbeitsbühne mit Teleskoparm geschleudert wurde, ist ein Bauarbeiter in Niederbayern tödlich verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Plattling.Der 40-Jährige hatte die Arbeitsbühne per Kran auf eine Brücke heben wollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem sie sich nicht absetzen ließ, stieg er in den Korb, um den Teleskoparm einzufahren. Daraufhin geriet das Gerät aus dem Gleichgewicht, und der Arm schnellte nach oben. Der Bauarbeiter wurde nach seinem Sturz aus großer Höhe am Dienstagmittag auf der Baustelle an der neuen Isarbrücke in Plattling (Landkreis Deggendorf) reanimiert, starb aber im Krankenhaus.