Unfälle Bauarbeiter stürzt in tiefen Schacht Ein Bauarbeiter ist in der schwäbischen Ortschaft Bubesheim in einen mehrere Meter tiefen Schacht gestürzt.

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Kempten.Dabei wurde der Mann am Mittwochmorgen verletzt. Einzelheiten waren aber zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd in Kempten sagte. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in einem Gewerbegebiet am Rande der Gemeinde im Kreis Günzburg.

