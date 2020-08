Anzeige

Demonstrationen Bauarbeiter verbringen Nacht auf Kränen: Streik geht weiter Drei streikende Bauarbeiter haben in Regensburg die Nacht auf Kränen verbracht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Bauarbeiter sitzt auf einem Baukran. Foto: Alexander Auer/dpa

Regensburg.Am Donnerstag wollen sie und ihre rund 20 Kollegen erneut auf der Baustelle gegen die ausbleibende Bezahlung protestieren. „Sie wollen den Streik erst beenden, wenn sie Geld bekommen“, sagte eine Polizeisprecherin. Im Laufe des Tages soll eine Einigung mit dem Arbeitgeber erreicht werden. Die Männer sagen nach Angaben der Polizei, dass sie seit zwei Monaten keinen Lohn mehr erhalten haben.

Ein Dolmetscher hatte in der Nacht versucht, zwischen der italienischen Baufirma und den 25 Bauarbeitern aus Italien zu vermitteln. Daraufhin war der Großteil der Männer über Nacht nach Hause gegangen. Wegen des Streiks war am Mittwoch ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst angerückt. Am späten Nachmittag beendeten diese den Einsatz.