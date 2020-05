Anzeige

Unfälle Bauarbeiter von Auto überrollt und schwer verletzt Ein Bauarbeiter ist in Schwaben von dem Auto eines Arbeitskollegen überrollt und schwer verletzt worden.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift "Notarzt". Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Wechingen.Der 32 Jahre alte Fahrer des Autos sei auf einer Baustellenwiese in Wechingen (Landkreis Donau-Ries) rückwärts gefahren und habe dabei den 43-jährigen Mann übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Fahrzeug erfasste den Bauarbeiter am Montag und schleifte ihn ein kurzes Stück mit. Dabei erlitt der 43-Jährige Verletzungen an einem Bein und der Schulter. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.