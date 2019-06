Bahn Baubeginn für neuen Lindauer Bahnhof steht bevor Nach langjährigen Vorbereitungen steht der Beginn des Baus des neuen Lindauer Fernverkehrsbahnhofs bevor.

Mail an die Redaktion Blick über das Gelände des alten Güterbahnhofs in Lindau-Reutin. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

München.Bahn, Staatsregierung und Stadt Lindau haben den Finanzierungsvertrag für das 21 Millionen Euro teure Vorhaben unterschrieben, wie Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) am Sonntag mitteilte.

Ende des kommenden Jahres soll der Bahnhof fertig sein. Er wird die Einfahrt in den bisherigen Kopfbahnhof auf der Bodenseeinsel überflüssig machen und so die Reisezeiten nach München, Stuttgart und Zürich verkürzen. Das Projekt ist Teil der Elektrifizierung und Modernisierung der Fernstrecke München-Zürich, bislang fahren zwischen den beiden Wirtschaftsmetropolen nur Dieselloks.

„Der neue Fernverkehrs- und Grenzbahnhof ist für die internationalen Eisenbahn-Achsen von München und Ulm über Vorarlberg nach Zürich von enormer Bedeutung“, sagte Reichhart. Der neue Bahnhof wird auf dem Festland im Stadtteil Reutin gebaut, dort soll dann auch der Eurocity München-Zürich halten.

Um den Standort des Hauptbahnhofs war in Lindau zwanzig Jahre lang gestritten worden. Zwei Bürgerentscheide gab es zu der Frage, ob er auf die Insel gehört oder auf das Festland verlegt werden soll. Der Kompromiss: Lindau wird künftig zwei Bahnhöfe haben. Die alte Station auf der Insel bleibt für den Nahverkehr erhalten. Und weil das Bauprojekt so bedeutend ist, will auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum ersten Spatenstich am 23. Juli anreisen.