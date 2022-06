Anzeige

Barbara & Christian Busl Bauer sucht Frau: Traumhochzeit in Niederbayern

von Daniel Pfeifer

Merken

Mail an die Redaktion Barbara und Christian Busl bei der Standesamtlichen Hochzeit. Das Paar hat sich bei „Bauer sucht Frau“ kennengelernt - und wird am kommenden Samstag kirchlich heiraten. Foto: Ramona Freilinger/Bildfang

Man mag gar nicht glauben, dass eine Liebe, die in einer RTL-Datingshow entstand, so lange währt. Doch für Barbara und Christian Busl steht am nächsten Samstag die große Hochzeit an.

Am 18. Juni ist es soweit - sechs Jahre nach ihrem Kennenlernen bei „Bauer sucht Frau“. Und wieder vor laufender Fernsehkamera. Dann feiert der kleine Ort Schwimmbach südlich von Straubing in der jüngst renovierten kleinen Dorfkirche die Traumhochzeit von Barbara und Christian Busl. „Ich bin schon mega aufgeregt, es wird einfach toll“, sagt die Braut. Das Paar hatte schon 2019 standesamtlich geheiratet und musste die kirchliche Trauung wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschieben.







RTL-Ruhm nicht zu Kopf gestiegen

„Es wird keine große, überhebliche Hochzeit“, sagt Barbara Busl. Denn den RTL-Ruhm haben sich die beiden nie zu Kopf steigen lassen, meint sie: „Wir meinen nicht, wir sind was besseres. Im Gegenteil: Wir wollten nach der Sendung gar nicht mehr gefilmt werden“. 2019 war dann doch ein kleines Kamerateam vor dem Standesamt dabei, was am Ende zu etwas Stress mit dem Brautpaar führte. Ob Kameras bei der kirchlichen Trauung dabei sein dürfen, haben die beiden deshalb lange überlegt.

„Ja, sie dürfen nochmal vorbeikommen“, lautete die Entscheidung laut Barbara Busl, „aber unter strengen Regeln“. Ihren großen Tag soll das Kamerateam nämlich nicht stören. Ob weitere Schaulustige am Samstag in Schwimmbach stehen werden, ist schließlich auch gut möglich. Das Brautpaar rechnet schon damit. Das befreundete Pärchen Bruno und Anja, die ebenfalls bei Bauer sucht Frau waren, hatten schon berichtet, wie viele Fans bei ihnen im Publikum standen.







„Man muss heutzutage mit allem rechnen. Inzwischen ist ja weltbekannt, wo wir wohnen“, sagt Barbara Busl und lacht. Manchmal war es ihnen schon etwas peinlich, wie oft sie in der Öffentlichkeit erkannt wurden, gibt sie zu: „Während Corona war es extrem krass. Trotz Mundschutz haben uns die Leute erkannt. Nur an der Stimme!“

Mit dem Bulldog zur Hochzeit?

Doch unabhängig jeglicher Fans und Kameras ist dem Paar vor allem ihre eigene Hochzeit wichtig. Der Tag soll so besonders werden, wie die Beziehung der beiden, die auch nach sechs Jahren immer noch Feuer und Flamme füreinander sind. Wie so eine perfekte Hochzeit aussieht, da gab es übrigens auch unterschiedliche Meinungen, verrät Barbara Busl zum Schluss: „Christian wollte unbedingt mit dem Bulldog zur Hochzeit fahren“, sagt sie. Dass ein Brautpaar sich in der Traktorschaufel umherfahren lässt, mag anderswo ein ländlicher Trend sein, doch Barbara Busl war es zu gefährlich. Besonders mit ihrem strahlend weißen Traum-Kleid.