Umwelt Bauern sehen sich am Pranger Zwei Wochen können Bürger für das ÖDP-Volksbegehren in Bayern ihre Stimme abgeben. Der Bauernverband hält davon nichts.

Merken

Mail an die Redaktion Der übermäßige Einsatz von Chemikalien in der Landwirtschaft ist den Befürwortern des Volksbegehrens ein Dorn im Auge. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Regensburg.Sie ist klein, gelb-schwarz geringelt und sorgt für Wirbel: die Biene. Das kleine Tier ist zentraler Bestandteil des aktuellen Volksbegehrens, das die ÖDP im vergangenen Jahr initiiert hat. Knapp 100 000 Menschen haben den Aufruf „Rettet die Bienen“ im ersten Anlauf unterschrieben – viel mehr als nötig. Im November wurde die Initiative vom Bayerischen Innenministerium zur Abstimmung zugelassen. Nun steht die nächste Hürde an: Von 31. Januar bis 13. Februar müssen sich zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger in Bayern – also rund eine Million Menschen – persönlich in Rathäusern in Listen eintragen und sich so für das Begehren aussprechen.

######## ##### ########## ### ####### #######: ##### ### ### ####### ### ########## ### ########### ## ######, ####### ##/### ######, ### #### ########### ### #### ### ####### ####### ##############, ########### ######## ### ######## ## ### #############.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„### ###### ##### ## ####“

##### ####, ########### ################ ### ########### ###############, ### ### ### ########## #### ###########: „### ############# ####### #### ####### ##### ### ##############.“ ###### ###### ### ######### ###########. „##### ##### ### ############## ####### #### ### ### ###########“, ###### ####.

## ##### #### ## ### ######### ## ### ############# ##### ###### ########### ### ######## ### ###### ######## ######. ###### ###### #### ######, ## ### ##### ######## ##### ## #######. ####### ######### ### ### ######. #### ### ####### ### ########### ##### #### ##### ######. „### ###### ##### ## ####, ########### ###### ### ###### ## #### ####. ##### ########, ##### ######## ###### ## ######.“

### ########### ### ############## ###### ### ########### ### „############# ######## ## ### ######## ### #########“. „### #### ############## ######, ### ### ##### #### ## ############## #####“, ########## ####. ###### ####### #### ## ###### ##### ########### ################## ########## ## ### ######## ### ############# – ####### ### ###############. „## ####### ##### ######## #### #####.“

####### ### ############

######### #######, #################### ### ####### ## ### ## #######, ####: „### ######## ### #################### ### ################ ######.“ ### ######## ###### ###### ##### ### ####### ### ############ ###### ### #### ##### ### ####### ### ############.

„### ############## ##### ##### #### ### ######## ### ############# ###, #### ### ###### ####### ##### ### ######### ########### ######“, ###### #######. ### ####### ######## ### ### ############ ##### #### ######, ######### ##. „### ##### ##### ############## #######.“ ########## ###### ### ############### ####: ######### ##### ############ ##### ###### ########.

###### ### ########## #######

#### ## ### ############ ######### ##### #### ######## ### ########### ### ############## ## ######. #### ### ######## ##### ##. #### ### ####### ##### #####, ### ## ###### ########## ####, ###### #### ##### ##### ### ##########, ############ #### #######. ### ### #### ### ### ########### ############### ##### #### ### ###### ####### #### ####### ############, ##### ## ## ##### ########## ### ############# ######. ### ###### ####### #### ### ############ ### ### ############ ############ ### ### ########.

„### #### ### #### #### #### ################### ######## ######## ### ## ### ### ###### #####“, #### ####### ####### ### ### ############ ############## #######. ## ### ####### ## ####### ### ############## ### ############ #### ##### ######. ## ######### ####### ##### ## ####### ## #######, ## ## #### ############ ### ############ ### ############ #######. ####### ### ##################### ### ### ## ########### #### ## ########## – ##### ######, ### #### ########### ##### ########### ##### – #############.

### ########: #### ###### ### ##. ############ #### #### ## ####### ### ######### ### ## ####### ### ########### ### ################### ############ – #### ### ###### ##### #### ####. ########### ######## ### ################ #### #### ####### ### ########### ### ##### ### ##### ############ ### ### ####### ### ########### ## ### ##############: „######### ##### ######## ### #### ##############.“ ## ########### ### ############### ### ############## – ### ########### ########## ### ############ ### #####, ### ######### ### ###### ### ######, ######### ######### ############ ### ### ######## ###### ### ############ ##############.

„############### ###########“

###### ######, ######### ### ######## ## ### ########### ##########, #### ### ############# ### ########: „## #### ##### ####### ############# ### ### ### ####### ##### #### ####### #########.“ ### ########### ### ##############, ########## ##### ## ### ########## ##### ######. #### ## ###### ############ ### ############### ######## ## ### ###### ##### – ### ###### ##### #######. ######, ### ###### ### ############# ### ### ############ #######, ######### ##############. ###### ######### ## ### ##### ###### ###### #########. ##### #### #######, #### ## ### ####### ## ###### ### ###### ### ########## ## ################### #### ########## ############ ###. ### ########? „### #### ## #####“, ##### ### ######### ###. ##################, ############### ### ### ############## ### ############## ######## ###### ########### #### #### #####. #### #### ## #### ### ###### ##### ######## ######. ## #### ######## #####, ##### ### ##### ########## ############## ## #############.

## ####### ####### ############

### ################# ### #### ####### ###### ####### ### ####### #### ### ########### ######### #######. #### ### ########### ### ########### ############## ####### #### ######. ## ##### #### ##### ### ############## ###### ####### ######### ### ######## ######## ### #######. ############### ## ###### ######## ### ### ################ ####### ########## ## ######## ######## ### „########“-##### ###. ### ########: #### ### ## ####### ####### ############. ### #### ###### ### ######## – ### ######. ### ############ ### ####### ##### ## ####### #######. #### ############### ###### ### ### ###### #### ######### ######### ######.

####### ######### #### ##### ###### ################ ### ### ############# ## ###### – ### ######## #### ## #######, ##########, ##########,######## #### ######. ######### ###### #### ##### ############## – „### ######“, ### ## ####.

####### ########### ### ###### ###### ### ####.