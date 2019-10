Agrar Bauerndemo mit rund 1000 Traktoren in München beendet Die Initiatoren der Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung haben ihre Kundgebung in München beendet.

Mail an die Redaktion Bauern halten Plakate auf einer Demonstration hoch. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

München.Rund 2000 Landwirte und 1000 Traktoren hätten sich beteiligt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach Ende der Demo sollten die Traktoren die Stadt über die Nymphenburger Straße, die Prinzregenten- und die Leopoldstraße verlassen. In diesem Bereich rechnete die Polizei noch länger mit Staus.

In Bayreuth sollten nach Angaben der Beamten noch bis spätnachmittags mehr als 1000 Traktoren unterwegs sein. In Würzburg normalisierte sich der Verkehr schon am frühen Nachmittag, nachdem der Versammlungsleiter die Kundgebung wegen des Verkehrschaos frühzeitig beendet hatte.