Brände Bauernhaus steht in Flammen 200 000 Euro Schaden Ein Feuer hat in einem Bauernhaus in Oberbayern einen Schaden von 200 000 Euro verursacht.

Burggen.Das Feuer brach am Freitagnachmittag in Burggen (Landkreis Weilheim-Schongau) aus, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.