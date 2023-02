Landkreis Ebersberg Bauernhof brennt: Bis zu zwei Millionen Euro Sachschaden

Bis zu zwei Millionen Euro an Sachschaden sind bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes in Oberbayern entstanden. Zudem wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag vier Bewohner leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Stall und das angrenzende Wohnhaus in Frauenneuharting (Landkreis Ebersberg) seien komplett abgebrannt. Ein weiteres Wohngebäude wurde ebenfalls beschädigt.

dpa