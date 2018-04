Bau Baukonjunktur beschert Uzin Utz starkes Umsatzplus Die gute Baukonjunktur und die hohe Nachfrage nach Immobilien haben beim Ulmer Bodensysteme-Spezialisten Uzin Utz für ein kräftiges Wachstum gesorgt. Für 2017 meldete das international tätige Unternehmen am Dienstag eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 Prozent auf 295,8 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern lag dabei mit 24,4 Millionen Euro allerdings knapp unter dem von 2016 (24,9 Millionen).

Merken

Mail an die Redaktion Papiersäcke liegen in Ulm bei der Uzin Utz AG zur Abfüllung bereit. Foto: Stefan Puchner dpa/Archiv

Ulm.Als Grund dafür nannte das Unternehmen unter anderem Investitionen für die Erschließung neuer Märkte, den Aufbau eines neuen Werks in Ulm sowie die Übernahme der niederländischen Großhändler Forinn und Bosgoed Grotthandel im Zuge der „weiteren Internationalisierung“. Den Anteilseignern des einzigen börsennotierten Ulmer Unternehmens werde eine Dividende auf dem „Vorjahresrekordniveau“ von 1,30 Euro pro Aktie gezahlt.

Die Uzin Utz AG stellt vor allem Klebstoffe für Parkett-, Fliesen- und Teppichböden her. Auch Lacke und Parkett-Pflegeprodukte hat die Firma im Sortiment. Zudem verkauft sie Maschinen, mit denen Bodenbeläge entfernt und Holzböden abgeschliffen werden. Die Firma hat nach eigener Darstellung 1164 Mitarbeiter, davon 602 in Deutschland. Neben der Zentrale in Ulm gibt es Konzernstandorte in Ilsfeld (Kreis Heilbronn), Würzburg, Haaksbergen (Niederlande) und Dover (USA).