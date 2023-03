Unfall Baum durchbohrt Lastwagen - Fahrer bleibt unverletzt

Ein morscher Baum ist in Oberfranken umgestürzt und hat die Fahrerkabine eines Lastwagens durchbohrt. Der 36 Jahre alte Fahrer blieb bei dem Vorfall in Hof unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei dem Unfall am Donnerstag sei ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Der Lastwagen musste abgeschleppt werden.

dpa