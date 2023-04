Landkreis Deggendorf Baum fällt bei Waldarbeiten auf Mann: Schwer verletzt

Einem 53-Jährigen ist bei Waldarbeiten in Niederbayern ein Baum auf den Oberkörper gefallen. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Samstag in Schöllnach (Landkreis Deggendorf) allein mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als er von dem Baum getroffen wurde. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelte.

dpa