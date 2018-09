Fussball

Baum hält Torwart-Frage vor Bayern-Spiel offen

Einen Tag vor dem Derby beim FC Bayern hat Augsburgs Trainer Manuel Baum keine Entscheidung in der Torwartfrage verkündet. Der Coach hofft, dass der zuletzt verletzte Andreas Luthe fit wird und eine Option ist für Dienstag (20.30 Uhr). „Wenn Andi kann, ist er auf jeden Fall dabei im Spiel“, sagte Baum am Montag. Ob in dem Fall Luthe oder der nach seinem schweren Fehler gegen Werder Bremen (2:3) angezählte Fabian Giefer beim Fußball-Bundesligisten aufläuft, das blieb offen. Sollte Luthe im Abschlusstraining Oberschenkel-Schmerzen verspüren, dann spielt Giefer. Der junge Benjamin Leneis sei nämlich keine Option für die Startelf, betonte Baum: „Das machen wir nicht.“