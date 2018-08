Fussball

Baum reizt Torwartentscheidung beim FC Augsburg aus

Trainer Manuel Baum zögert die Entscheidung über die neue Nummer 1 im Tor des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg bis zum letzten Moment hinaus. „Ich tue mich extrem hart in der Entscheidung. Ich weiß es - Stand jetzt - immer noch nicht“, sagte Baum am Donnerstag. Er werde die Konkurrenten Andreas Luthe (31) Fabian Kiefer (28) erst nach dem Abschlusstraining am Freitag darüber unterrichten, wer an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf auflaufen dürfe. „Ich will, dass die Torhüter bis zum letzten Training Vollgas geben“, begründete Baum.