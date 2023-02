Unfälle Baum stürzt auf Gleise: 67 Passagiere müssen im Zug warten Ein Baum ist bei Fällarbeiten auf die Oberleitungen und Gleise einer Bahnstrecke im Landkreis Freising gefallen. Der Lokführer eines Zuges mit 67 Passagieren konnte bei Marzing mit einer Schnellbremsung einen Zusammenstoß aber noch vermeiden, wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Marzling.Zwei 58- und 44-jährige Arbeiter waren am Freitag mit den Fällarbeiten an der Bahnstrecke beschäftigt. Sie sägten einen Baum an, der gegen einen anderen kippte, der morsch war und deswegen unkontrolliert umkrachte. Er fiel auf Oberleitungen und Gleise. Die 67 Passagiere in dem zwangsweise gestoppten Zug mussten wegen Problemen bei der Erdung der Leitungen knapp zwei Stunden in den Waggons warten. Gegen die beiden Arbeiter wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.