Regierung Bauminister kämpft gegen Tabus Hans Reichhart will Wohnungen auf Parkdecks platzieren. Für Regensburg hat er eine Bau-Offerte und Neues zum ÜFEX im Gepäck.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Große Aufgaben schrecken ihn nicht: Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart ist seit rund 140 Tagen im Amt Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

München.jüngster Minister im bayerischen Kabinett. Seine Berufung vor rund 140 Tagen war keine Selbstverständlichkeit, hatte er wegen des schlechten Landtagswahlergebnisses der CSU mit seinem Listenticket den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Ministerpräsident Markus Söder holte den 36-jährigen Schwaben trotzdem an den Regierungstisch, übertrug ihm mit den Themenfeldern Bauen und Verkehr zudem zwei sehr wuchtige Problemfelder. Reichharts Herkules-Aufgabe ist, den überhitzten Wohnungsmarkt in Bayern zu entspannen und nebenbei möglichst viele Verkehrsprobleme aus dem Weg zu räumen. Er packt den Job mit Kampfgeist an. Er scheue keine Auseinandersetzung, wenn es der Sache diene, sagt er am Donnerstag beim Redaktionsbesuch der Mittelbayerischen. Mit dieser Einstellung werden in seinem Auftrag derzeit zum Beispiel Bauvorschriften abgeklopft. Was ist nach Stand der Technik notwendig? Was ist schön und gut, sei aber im Endeffekt verzichtbar? Zu Durchforsten sind nicht weniger als 2300 Reglements, die meisten übrigens privatrechtlicher Natur und nicht vom Staat als Hürden gelegt, wie er betont. Reichhart will, dass Bestand behält, was „Bauen am Ende günstiger und nicht schlechter“ macht. Im Leben vor der Politik hat der bayerische Bau- und Verkehrsminister Jura studiert. Das helfe bei dieser Herausforderung „a weng“.

BayernHeim denkt an Oberpfalz

Die angespannte Wohnungslage verlangt aus Reichharts Sicht auch querdenken. Günstigen Wohnraum kann er sich auf Oberdecks von Parkhäusern vorstellen oder über Flachdach-Discountern – errichtet in Ständerbauweise und damit statisch unproblematisch. Auf den betreffenden Flächen könnten nach Experteneinschätzung bundesweit rund eine Million neue Wohnungen gebaut werden. Reichhart lässt nicht gelten, dass Appartements auf dem Parkdeck nicht zwingend das Ideal vom schönen Wohnen erfüllen. „Wenn wir Flächensparen ernst meinen, müssen wir neue Wege gehen und über Geschichten, die seit 20 Jahren tabu sind, noch einmal nachdenken“, sagt er. Unkonventionelle Lösung wünscht er sich ebenso beim passgenauen Verteilen von Wohnraum in Bayern. Stichwort: generationenübergreifender Ringtausch. Großeltern ziehen dabei in kleinere Wohnungen und überlassen Häuser oder Mehr-Zimmer-Appartements Familien mit Kindern. Reichharts Eltern und seine Schwester praktizieren das übrigens demnächst selbst.

Zur Person Politik: Hans Reichhart ist seit März 2018 Mitglied des bayerischen Kabinetts – anfangs als Finanzstaatssekretär an der Seite von Minister Albert Füracker. Seit November ist er selbst Ressortchef – mit Zuständigkeit für Bau und Verkehr. Dem Landtag gehörte er von 2013 bis 2018 als Abgeordneter an.

Hausmacht: Gewicht hat der 36-Jährige auch als Landesvorsitzender der Jungen Union. In seine Ära fällt die Forderung nach dem Machtwechsel von Horst Seehofer auf Markus Söder. Im Herbst gibt Reichhart den JU-Posten ab. Sein Wunschnachfolger: der Oberpfälzer JU-Bezirkschef Christian Doleschal.

Privates: Reichhart ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Sohn ist vier, die Tochter eineinhalb Jahre alt. Der CSU-Mann ist Jurist. Er hat an der Universität Passau studiert. Einen Teil des Studiums absolvierte er im US-Bundesstaat Ohio. Das habe ihn gelehrt, über den Tellerrand zu blicken, sagt er.

Reichhart hat bei seiner Regensburg-Visite eine Offerte und eine Überraschung im Gepäck. Die Offerte betrifft den Wohnungsbau: Die staatseigene BayernHeim wird auch in Regensburg ein Projekt mit bezahlbaren Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen verwirklichen, sofern sich ein Grundstück findet. „Wir sind auf der Suche“, sagt er und hofft, dass vielleicht auch die Stadtspitze Tipps zu einem Bauplatz geben kann. Die Donau-Metropole zählt zu den Kommunen mit knappen Wohnraum. Das zeigt sich auch an den hohen Preisen beim Wohnungskauf. Regensburg liegt im bundesweiten Vergleich unter den Top Ten – und auf dem Niveau von Städten wie Hamburg, Stuttgart und Freiburg. Quadratmeterpreise von 5500 Euro sind keine Seltenheit.

Neuigkeiten hat Reichhart in seiner Funktion als Verkehrsminister parat. Mit dem Fahrplanwechsel der Bahn im Dezember soll etwa der Flughafenexpress ÜFEX, die direkte Schienenverbindung zwischen Regensburg und dem Airport München, am späten Abend zwei Mal häufiger verkehren. Um 21.14 Uhr geht es dann zusätzlich von Regensburg nach München, um 23.28 Uhr ebenfalls ergänzend retour. Der ÜFEX ist seit Ende 2018 in Betrieb, er befördert Passagiere nahezu im Stundentakt direkt zum Terminal. Der aktuelle Zuspruch für das Angebot sei „wirklich gut“, sagt Reichhart. Einzelne Beschwerden über zu wenig Stauraum für Koffer hatten ihn nicht erreicht – er verweist aber darauf, dass noch zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden sollen. Eine grundlegende Bilanz will Reichhart erst Ende 202o ziehen. Erst dann lasse sich sagen, ob der ÜFEX für Reisende dauerhaft attraktiv ist.

Der Fahrplanwechsel bringt auch Änderungen beim Agilis: Ein zusätzlicher Zug fährt dann an Schultagen ab 14.30 Uhr von Neumarkt nach Regensburg. Zudem wird die Strecke Regensburg-Ulm von Montag bis Freitag zusätzlich ab 5.08 Uhr bedient, die Strecke Regensburg-Günzburg zusätzlich ab 17.28 Uhr. An Wochenenden startet der Zug von Regensburg nach Ingolstadt statt um 19.49 erst um 20 Uhr, so dass auch Passagiere des ÜFEX, des Alex sowie der Züge aus Plattling und Neumarkt noch rechtzeitig an Bord kommen können.

Erste 365-Euro-Tickets ab 2020

Regensburg zählt mit München, Nürnberg-Fürth-Erlangen, Augsburg, Ingolstadt und Würzburg zu den Ballungsräumen, in denen die Regierungsparteien CSU und Freie Wähler mit 365-Euro-Jahrestickets den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen wollen. Reichhart hat kürzlich angekündigt, dass das Angebot im ersten Schritt bis Ende 2020 für Schüler und Auszubildende geschaffen werden soll. Er hofft, dass das Ticket Jugendliche erkennen lässt, dass nicht unbedingt ein eigenes Auto nötig ist. Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer favorisiert eine Lösung, bei der das Ticket in Stadt und Landkreis gilt. Reichhart zeigt sich beim Redaktionsgespräch prinzipiell offen für Optionen, die Stadtgrenzen überschreiten. „Man muss es intelligent machen.“ Das Ticket ist auch Thema bei einem ÖPNV-Gipfel, zu dem Söder im Frühjahr die Kommunen einladen will.

Beeindruckt hatte Reichhart ein Vorstoß der Oberpfälzer Landräte vom Juli 2018: Die Politiker forderten parteiübergreifend für den Großraum Regensburg eine Art S-Bahn-Verkehr im Halbstundentakt. Die Geschlossenheit habe der Forderung große Wucht verliehen – andere Regierungsbezirke könnten sich daran ein Beispiel nehmen. Er verweist auf ein Gutachten, das er über die Bayerische Eisenbahngesellschaft in Auftrag gegeben habe, um die Verkehrslage in Regensburg akribisch unter die Lupe zu nehmen und auszuloten, wieviele Züge des Fern- und Nahverkehrs auf den Trassen überhaupt unterwegs sein können, ohne sich wechselseitig zu behindern. „Es geht auch darum, wo neue Haltestellen sinnvoll sind“, sagt er. Beim ÖPNV zähle nicht allein der Preis, das Angebot müsse genauso überzeugend sein. Der CSU-Mann wartet nun auf die Ergebnisse der Studie. Auch die Regensburger, die auf Rückenwind für Bus und Bahn hoffen, brauchen aber ein wenig Geduld – die Untersuchung liegt nicht vor Jahresende vor.

