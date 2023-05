Rottal-Inn Baumteil trifft Senior bei Fällarbeiten: Schwer verletzt

Ein 73-Jähriger ist bei Baumfällarbeiten im Landkreis Rottal-Inn von einem Baumstück im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden. Der Senior habe einem 69-Jährigen bei der Fällarbeit in dessen Wald in Wurmannsquick geholfen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 69-Jährige habe dabei ein etwa ein Meter langes Holzstück von einem Baum abgesägt. Das rollte daraufhin einen Abhang hinunter und traf dann den anderen Mann.

dpa