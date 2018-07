Unfälle Baustellen-Anhänger nach Unfall von Autobahnbrücke gestürzt

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Münnerstadt.Ein Anhänger eines Baustellenfahrzeugs ist bei einem Unfall auf der Autobahn 71 nahe Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) von einer Brücke katapultiert worden. Der Anhänger stürzte etwa 80 Meter in die Tiefe und schlug neben der Staatsstraße 2282 auf, wie die Polizei mitteilte. Die Mitarbeiter einer Straßenbaufirma hatten ihr Werkzeug am Mittwoch gerade verstaut, als ein Auto mit voller Wucht in den Anhänger auf der Lauertalbrücke krachte und ihn von der Brücke schleuderte. Ein 26-jähriger Straßenbauer und der 55 Jahre alte Mann am Steuer des Autos wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beträgt ungefähr 80 000 Euro.