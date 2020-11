Anzeige

Verkehr Baustellen der Bahn: Hier hapert es Die Mittelbayerische widmet sich in einem Projekt dem Zugverkehr in Ostbayern. Leser haben uns von ihren Anliegen erzählt.

Von Anna Heidenreich und Magdalena Hechtel

Merken

Mail an die Redaktion Bauarbeiten an einem Gleis - auch in Ostbayern gibt es für die Bahn noch viel zu tun. Foto: Oliver Berg/picture alliance / dpa

Regensburg.Von überall aus stressfrei mit dem Zug ans Ziel kommen? Diese Erfahrung machen nicht alle Fahrgäste in Ostbayern. Die Mittelbayerische hat zum Auftakt einer mehrteiligen Serie zum Thema Bahn Leser nach ihren Erfahrungen gefragt. In den Einsendungen finden sich mehrheitlich Enttäuschung und Resignation. Wo hakt es in Ostbayerns Bahnverkehr? Was wünschen sich Leser von der Bahn?

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######### ######### ## ########

## ### ###### ### ### ##### ####### ### ####. ## ############ ####, ### ### #### ##.### ########## ####### ##### ## ######### ##########, #### ## ###### ####### – ######### ##### ### ### ###############. ### ### ############ ### #### ######### ####### ####, #### ######## ## ### ### ##########, ### ### ######### ### ####### #### ############# #### ########## ######. ##### #### ### ############## ##### ######. „### ### #### #####, #### ###### ####, ##### #### #### #### ###“, ####### ### ##### ### ### ######### ######## ### #################.

## ######### ########## #### ## ####### ############ ########, ### #### ##########, ####### #### ########. ###### ### ###########, #### ### ##### ### ####### ### ##### ####### ######## ######. ## #### ### ######### ### #### #-#### ## #### ########## ###### #### ############ ########### ##########. #### ######## #### ## ### ### #####: ##########.

############ ###### #-#### ### ########

### #### #### #### ## ### ### #-#### #### ## ########## ######### ############## ### ####### #####. ### ### ## ### ########### „########-########-###########-####### ###### ##########“ ##########, ########### ##### ## ########## ############# ### ######## ### ### ######### ### ############ ######### ### ### ######### ########### ################ ##. #### #########.

#### ###### ############ ## ### ################### ## ##### ###### #### ######, #### ## ####### #### ##########, #### ## ####### #### ########, ######### ### #######, ## ######## ## #### ### ################. #### #### ###### ## ### ### ####### ### ######. ### ############ ######### ######## ############# ### ########## #### ### ####### ##### ### ########. ### ### ####### ##### ###### ####, ####### #### #### #### ### ## #### ##### ########. ####### ######### ### ######## ##### ###### ##### ###, #### ##### ### ####### ##### ##### #### ####. ###### ######### ##### ## ### #######.

### ### #-####-###### ######## ######### ### ########### ### ######### ####. ### ### #### #### ########## ###### ####, #### ##### ##### #### ########## ######, #### ### ######### #-###### ##### ####. #### ####### ####### ### #################, #### ## ########## ###### ##### ############# ###, #### #### ###### ### ### ######### #### ##### „#### #############“ #######. ###### ####### #### ######, ############## ######## ### ### ##########, #### ## ##### ####### #### ## ##### ##### #####.

############## ### #### ### #### ### ######## ### ########: ### ############### ## ######## #### ##### #### ### #### ### ####### ################# ##########. ########### ##### #### ##### ########### ##### ######: ### #### #### ######### ####### ### ### ### ##### ### # ##### ########.

######### ###### ##### ### ###############

### ######## #######, ### ###### ###### ### ### ###### #####, ### ### ##### ################. ##### #### ##### ### ############### #########: #### #######, ### ##### ### ####### ## ### ########, ###### #### ## ### ################. „### ### ###############, ### ### ### ## ###### #### ############, #### ####### ### #### ######“. ### ########## ##################### (###) ### ### ##### ############# #### ##### ##############, ### ### #### ############## ######## ## ###### ############# ####. ### ## ############### ## ################## ### ################# #### ### ## ######## ############### ### ############### #######, ## #### ######### #### ### ######### ## #### #### ## #######, ### #### #### ### ############### ############. ## #### ######### ### #### ### ###### ### ##### ############, ##### #### ### ## ##### #####, ### ####### ## ######## #### ### ############### ########## ### ##### #### ### ######## ### ########### ### #########.

### ############: ###### #### ############ ### ########

########## ######## ######## ############ ########### ### ############ ########. ######### ### #### ########### ################ ### #####, #### ############# ######## ######. „#### ### ############# #### ##### ## ### ####, #### ############“, ######## #### ### #####, ### ##### ###### ## ########## ###### ############ #### ###### ########, #### ### ### ########## ##### ####### ##### ##### ######### ######## ####. ###### ##################### ##### ### ### ###### ### ###### ###########.

##### ######## ### ######## ###### ## ######-###### #### ###########. ## ####### #### ####### ### #################, ### ### ######## ###### ### ########## ### ##### ##### ###### ############# ########## ######## #######. #### #### ####### ### ### ######### ####### ########## #### #### ## ##### #######. ##### ###### ### ############# ##### ## ##, ####### ###. ##### ###### ###### ## ######### #### ## ######## ############ ###### – #### ######### #### ############ ## ########## ######.

###### ### ########## ### ## – ### ##### ##

### ###### ##### ##### #### ### ### ########### ######: ### #####, ### ### #### ###########, #### ### ###### ##. „### ###### ###### ####### ### ####### ####, #####, ##### ############ ###### ## ###### ### #### ##### ####### ### ### ###### #######“, ######## #### ####### ### ### ##### #######. #### #### ### #### ##### ## ###### ########## #### ##### ### ##### ### ######## ##### ############ ## #### #####, ##### ### ##### ########, ###### ### - #### ##### ######, ### ### ### ####### #######.

#### ####### ##### ############# ###### #### ### ######, ### ### ##### ############ ########: ## ######, ### #### ###### ######## ### ########## ### ########### ######## #########. ###-########### ### ########### ########## ####### ###### ####### #### #### ########### ####, ########### ### ########## ## ############. #### ##### ### ########### ######### ### ####: „### ##### ##### ## ####, ### ##### #### #########.“