Medien

Bavaria Filmproduktion bekommt neuen Chef

Die Bavaria Filmproduktion GmbH bekommt einen neuen Geschäftsführer: Ab April übernimmt Markus Zimmer (51) die Leitung und Koordination aller Kinofilm-Aktivitäten in der Bavaria Film Gruppe, wie die Produktionsfirma am Montag in Grünwald bei München mitteilte. Zimmer fungiere in der Position als Produzent und Ansprechpartner für nationale und internationale hochwertige Filme und Serien, an denen die Bavaria Film als Produzent oder Ko-Produzent beteiligt sei. Vorgänger Georg Höss bleibe weiter in der Geschäftsführung.