Fussball

Bayer wohl mit Tah gegen Bayern

Bayer Leverkusen kann im Halbfinale des DFB-Pokals am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) sehr wahrscheinlich auf Jonathan Tah zurückgreifen. „Ich habe die Hoffnung, dass er zur Verfügung stehen kann“, sagte Trainer Heiko Herrlich am Montag. Fußballprofi Tah hatte am Samstag wegen muskulärer Probleme kurzfristig auf einen Einsatz gegen Eintracht Frankfurt (4:1) verzichten müssen. Bayer fehlen somit wohl nur die Langzeitverletzten Joel Pohjanpalo und Wendell. „Wir haben verschiedene Wehwehchen, aber ich bin optimistisch, dass wir mit der bestmöglichen Mannschaft auflaufen können“, sagte Herrlich.