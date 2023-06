Fußball Bayerinnen holen Chelseas Top-Duo Harder und Eriksson

Zwei internationale Top-Spielerinnen sollen die Fußballerinnen des FC Bayern München in der kommenden Spielzeit zu noch mehr Titeln führen. Wie der deutsche Meister am Donnerstag vermeldete, wechseln die dänische Offensivkraft Pernille Harder (30) und die schwedische Verteidigerin Magdalena Eriksson (29) an die Isar. Beide Spielerinnen kommen vom FC Chelsea und unterzeichneten einen Dreijahresvertrag. Harder wurde 2018 und 2020 zu „Europas Fußballerin des Jahres“ gewählt.

dpa