Champions League Bayerinnen wollen Fans in Allianz Arena „gute Show“ bieten Die Freude bei den Fußballerinnen des FC Bayern München auf das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in der Allianz Arena ist groß. „Wir wollen den Fans eine gute Show bieten“, sagte Kapitänin Lina Magull vor dem Duell mit dem WFC Arsenal laut Internetseite des FC Bayern. Die Münchnerinnen hoffen bei der Partie an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) auf mehr als 20 000 Zuschauer. „Ich glaube, dass uns das sehr pushen wird, wenn so viele Zuschauer in der Allianz Arena sind“, erklärte Magull.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Lina Magull (r) vom FC Bayern München und Geyse Ferreira vom FC Barcelona in Aktion. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Es sei immer etwas Besonderes, in großen Stadien zu spielen, sagte Bayerns Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. Auch die anderen Viertelfinal-Partien zwischen Paris Saint-Germain und dem VfL Wolfsburg, der AS Rom und dem FC Barcelona sowie Olympique Lyon und dem FC Chelsea finden in großen Stadien statt, in denen normalerweise die Männer spielen. „Das ist eine enorme Wertschätzung für den Frauen-Fußball“, betonte Zadrazil.