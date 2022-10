Handwerk Bayerische Bäcker wollen 7,5 Prozent mehr Lohn

Die bayerischen Bäcker und Bäckereiverkäufer gehen mit einer Forderung von 7,5 Prozent mehr in die anstehende Tarifrunde. Mindestens fordere man aber 200 Euro Aufschlag, erklärte die Gewerkschaft NGG am Mittwoch. Die erste Verhandlungsrunde für die rund 60.000 Beschäftigten soll am 17. Oktober stattfinden.

dpa