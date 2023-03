Tarife Bayerische Brauereien bieten zehn Prozent mehr Lohn

Die bayerischen Brauereien haben ihren Beschäftigten in der ersten Tarifrunde am Mittwoch eine Lohnerhöhung von rund 10 Prozent bei zweijähriger Vertragslaufzeit angeboten. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verlangt 12 Prozent mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Verhandlungen sollen am 26. April fortgesetzt werden.

dpa