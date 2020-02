EU Bayerische Firma erhält Millionenkredit Über 40 Millionen bekommt ein Münchner Konzern von der EU. Er soll neue Therapien für Krebs finden.

Mail an die Redaktion In einem medizinischen Labor wird gearbeitet und geforscht. Foto: Sina Schuldt/dpa

Luxemburg.Für die Entwicklung neuer Spezialpräparate gegen Krebs erhält die Münchner Firma ITM ein Darlehen über 40 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB). Dies teilte die EIB am Dienstag in Luxemburg mit. Die ITM Isotopen Technologien München AG wolle den Kredit nutzen, um diagnostische und therapeutische Radiopharmazeutika zu entwickeln, also radioaktive Präparate. Diese könnten zur zielgerichteten Diagnostik oder Therapie für bestimmte Krebserkrankungen dienen.

