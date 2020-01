Schulen Bayerische Grundschullehrer müssen künftig mehr unterrichten Um den Lehrermangel aufzufangen, müssen die Grundschullehrer in Bayern ab dem nächsten Schuljahr eine Stunde pro Woche mehr unterrichten.

Mail an die Redaktion Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Zudem dürfen sie ebenso wie ihre Kollegen aus den Real- und Förderschulen künftig nur noch in Ausnahmefällen vor dem 66. Lebensjahr in Rente gehen. Bei Teilzeitverträgen steigt die Mindeststundenzahl, und Sabbatjahre - also eine längere Auszeit - werden abgeschafft. Alle Maßnahmen seien nur vorübergehend, betonte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Dienstag in München. Er setzt darüber hinaus auf die freiwillige Bereitschaft von Lehrern, etwa bei Beurlaubungen vorzeitig zurückzukehren, den Ruhestand hinauszuschieben oder den Umfang ihrer Teilzeit aufzustocken.