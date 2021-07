Anzeige

Wetter Bayerische Hubschrauber für Hochwasserhilfe Nach den schweren Hochwassern in Rheinland-Pfalz sind zwei „Edelweiß“-Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei zur Luftrettung nach Rheinland-Pfalz geflogen.

Mail an die Redaktion Die Luftaufnahme zeigt den vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg. Foto: -/TV7/dpa

München.Neben der Flugbesatzung sind in den Hubschraubern „Edelweiß 5“ und „Edelweiß 7“ auch zwei Luftrettungsspezialisten der Wasserwacht und des Bayerischen Roten Kreuzes, um gezielt bei der Rettung aus den Hochwassergebieten zu helfen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Maschinen würden die in Koblenz ansässige Hubschrauberstaffel unterstützen.

Nach Überflutungen und Dauerregen sind laut Polizei im Eifel-Landkreis Ahrweiler mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Viele wurden vermisst. Normalerweise fliegen die „Edelweiß“-Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei ihre Einsätze in Bayern und helfen den Einsatzkräften am Boden bei der Suche nach Vermissten und bei Fahndungen.

