Gesundheit Bayerische Kreise haben höchste Inzidenz in Deutschland Drei Bayerische Landkreise beziehungsweise kreisfreie Städte haben die höchsten Corona-Inzidenzen in Deutschland.

Mail an die Redaktion Ein Abstrich für das Testverfahren auf das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Berlin.Laut vom Robert Koch-Institut am Donnerstag veröffentlichten Zahlen (Stand 3:14 Uhr) handelt es sich um die Landkreise Berchtesgadener Land mit einer Inzidenz von 221 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, den Landkreis Traunstein mit 219,7 und den Stadtkreis Rosenheim mit 202,9. Sie waren demnach am Donnerstag auch bundesweit die einzigen Kreise mit Werten über 200.

Auf Bundeslandebene liegt Bayern mit einer Inzidenz von 84,3 dagegen eher im oberen Mittelfeld. Der bundesweite Durchschnitt wurde am Donnerstagmorgen mit 76,3 angegeben. Die niedrigsten Inzidenzen in Bayern gab es in den Landkreisen Hof mit 19,0 Tirschenreuth mit 19,5 und Neustadt an der Waldnaab mit 21,1.

Die Zahlen beziehen sich auf den vom RKI am Donnerstagmorgen gemeldeten Stand. Sie können sich nachträglich ändern.

