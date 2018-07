Metallindustrie

Bayerische Metall- und Elektroindustrie boomt

Die bayerische Metall- und Elektroindustrie präsentiert sich in Bestform und baut weiter Stellen auf. Die Firmen beurteilen ihre Geschäftslage im Inland wie im Ausland so gut wie noch nie seit Beginn der Umfrage im Jahr 2000. Aber „Protektionismus, Fachkräftemangel und Materialknappheit werden zu echten Wachstumsbremsen“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Dienstag in München.