Ausstellungen

Bayerische Museen legen Sammlungen der Corona-Krise an

Verlassene Plätze mitten in der Stadt, Konzerte vom Balkon oder selbstgenähte Masken: Was in der Corona-Krise in Bayern zum Alltag zählt, wird irgendwann eine Erinnerung an eine historische Pandemie sein. Museen wollen dafür sorgen, dass nichts in Vergessenheit gerät.