Heimatgefühl Bayerische Oscar-Gewinnerin Hipper hat Heimweh

Die Oscar-Gewinnerin Ernestine Hipper hat Heimweh und möchte in ihre bayerische Heimat zurückkehren. „Wichtig ist gerade, dass ich unbedingt nach Hause will“, sagte die 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Vielleicht will jemand eine Oscar-Gewinnerin als Mieterin in München?“. Von Los Angeles fliege sie nun nach Island, wo sie bis Ende April für das Kinoprojekt „Eine Million Minuten“ von Christopher Doll drehen werde.

dpa