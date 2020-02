Reaktionen Bayerische Politiker reagieren auf Hanau Erschütterung im Landtag, Stille auf dem Viktualienmarkt, Fasching abgesagt: Die Tat in Hanau hat Auswirkungen auf Bayern.

Mail an die Redaktion Der bayerische Landtag sagte seine Karnevalsveranstaltung ab. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte sich tief erschüttert von dem Gewaltverbrechen in Hanau.

München.Nach dem Gewaltverbrechen mit elf Toten im hessischen Hanau reagiert auch die Politik in Bayern. Der bayerische Landtag sagte seine Karnevalsveranstaltung ab, Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Ministerpräsident Markus Söder reagierten fassungslos. Aus Ostbayern meldeten sich im Laufe des Tages Politiker verschiedener Parteien zu Wort.

Die erste Reaktion kam von Ilse Aigner. „Der Bayerische Landtag trauert um die Toten dieser schrecklichen Tat. Wieder sind Menschen Opfer von Hass und Terror geworden“, sagte die Landtagspräsidentin am Donnerstag in München. Der Angriff auf die offene Gesellschaft und ihre Werte mache fassungslos. „In Gedanken sind wir in diesen traurigen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Getöteten. Wir wünschen Ihnen Kraft und Beistand.“

Faschingsnarren abgesagt

Eigentlich wollten am „Unsinnigen Donnerstag“ Faschingsnarren aus ganz Bayern im Landtag auftreten und feiern. Auch der Weiberfasching auf dem Viktualienmarkt in München wurde abgesagt. Nach Angaben eines Stadtsprechers hätte die Veranstaltung „Fasching hat Herz“ am Donnerstag um 14 Uhr begonnen. Eigentlich war geplant gewesen, dass die Faschingsgesellschaften mit ihren Prinzenpaaren und Garden sowie die Tanzenden Marktweiber bis zum Abend für „beste Unterhaltung“ sorgen, wie es in einer Mitteilung hieß. In den vergangenen Jahren hatten rund 500 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen. Ob der Faschingsdienstag in München mit deutlich mehr Narren stattfinden wird, blieb erst einmal unklar.

CSU-Chef Markus Söder veurteilte die Tat in Hanau als menschenverachtend. „In Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, sagte der bayerische Ministerpräsident. Er wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung. „Der Rechtsstaat wird sich solchen Gewalttaten mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen.“

Lebte Hanauer Täter in Bayern?

Die Gewalttat von Hanau hat nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann einen rechtsradikalen Hintergrund. Der 43-jährige Deutsche habe „eine Reihe überwiegend aus dem Ausland stammender Menschen erschossen“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in München nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern. Man müsse aufgrund aufgefundener Materialien davon ausgehen, „dass es sich um einen rechtsradikalen, ausländerfeindlichen Hintergrund handelt“. Außerdem soll geprüft werden, ob die anstehenden Faschingsumzüge in Deutschland und Treffpunkte von Migranten verstärkt geschützt werden sollen, sagte Herrmann. Da seien sich die Innenminister von Bund und Ländern einig gewesen. „Denn wir wissen aus der Vergangenheit, dass grundsätzlich solche Taten auch Nachahmertaten haben können.“

Mit Blick auf die Tat vom Mittwochabend, als ein 43 Jahre alter Deutscher im hessischen Hanau zehn Menschen durch Schüsse tötete, ergänzte Herrmann: „Der gegenwärtige Stand ist, dass es ein Einzeltäter war, der dann wohl auch seine Mutter in der heimatlichen Wohnung erschossen hat.“ Zeitweilig habe der 43-Jährige seinen Wohnsitz wohl auch in Bayern gehabt. Wegen Terrorverdachts übernahm die Generalbundesanwaltschaft noch in der Nacht zum Donnerstag die Ermittlungen.

Bayerische Polizei unterstützte hessische Kollegen

An der Fahndung nach dem Täter im hessischen Hanau waren auch bayerische Polizisten beteiligt. „Bei großen Fahndungslagen wird bundesländerübergreifend unterstützt“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Würzburg. Dies sei üblich, auch bei Raubmord oder ähnlich schweren Delikten. Wie viele uniformierte Kräfte aus Unterfranken im nahen Hessen unterwegs waren, wollte der Sprecher nicht verraten.

Innenminister Herrmann betonte gestern die Bedeutung einer guten Ausstattung der Polizei-Spezialeinheiten betont. Die Sicherheitsbehörden müssten auf solche Anschläge vorbereitet sein, sagte er am Donnerstag in Friedberg bei Augsburg bei der Übergabe eines Spezialfahrzeuges für Einsätze bei Terroranschlägen und Amokläufen. Der mehr als fünf Tonnen schwere Geländewagen des Panzerwagen-Herstellers ACS wird künftig bei den Spezialeinheiten in München stationiert. Bis Mai soll ein weiterer Wagen geliefert werden, der dann in Nürnberg eingesetzt werden soll. Der Freistaat investiert rund 2,4 Millionen Euro in die beiden Fahrzeuge. „Das ist hervorragend angelegtes Geld für mehr Sicherheit“, sagte Herrmann.

