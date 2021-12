Anzeige

Wintersport Bayerische Skigebiete schöpfen Hoffnung Der Seilbahnverband sieht nach der Entschärfung der Corona-Regeln die Chance auf eine „passable Wintersaison“.

Von Heinz Gläser

Mail an die Redaktion Die Wintersportsaison wird – wie hier am Großen Arber – eingeläutet. Allerdings dürfen Gondeln weiterhin nur zu einem Viertel besetzt werden. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Der Verband Deutscher Seilbahnen (VDS) begrüßt die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, die Corona-Vorschriften für Bergbahnen und Lifte zu entschärfen. „Wir hoffen nun auf eine einigermaßen passable Wintersaison“, sagt Verbandschef Matthias Stauch im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatten am Dienstag angekündigt, auf die ursprünglich vorgesehene 2G-plus-Regelung zu verzichten. Skifahrer in Bayern hatten sich damit vor dem Kauf eines Tickets zusätzlich testen lassen müssen. Nun gilt wie in Österreich 2G, also Zugang für Geimpfte und Genesene auch ohne Test.

„Irrsinniger Aufwand“

VDS-Chef Stauch, der Leiter der Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG in Garmisch-Partenkirchen ist, hatte angesichts von 2G-plus von einem „Todesstoß“ für seine Branche gesprochen. „Der Aufwand war irrsinnig. Das war organisatorisch, personell und wirtschaftlich nicht zu bewältigen“, blickt er auf die Erfahrungen mit der zusätzlichen Testpflicht zurück.

Bereits die vergangene, wegen der Pandemie komplett ausgefallene Skisaison habe viele Betriebe in Existenznot gebracht, berichtet der 60-Jährige: „Viele haben sich mit Ach und Krach über den Winter gerettet. Gerade Familienbetriebe wie im Bayerischen Wald hätten vor dem Aus gestanden, wenn es bei 2G-plus geblieben wäre. Denn ein zweites Mal wäre das nicht zu verkraften gewesen“, sagt Stauch.

Matthias Stauch, Chef des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Vorstand der Zugspitzahn AG Foto: Bayerische Zugspitzbahn AG

Die Verluste aus der verlorenen Saison 2020/21 taxiert der Seilbahnverband auf 80 bis 99 Millionen Euro. Rechnet man den gesamten Tourismus, Gastronomie und Hotellerie, aber auch beispielsweise Skischulen hinzu, summierte sich der finanzielle Aderlass in den bayerischen Skigebieten auf fast eine halbe Milliarde Euro.

Keine Infektionsfälle

Stauch hält die Vorgaben ohnehin für „nicht nachvollziehbar: Viel mehr frische Luft als bei einem Schlepplift geht ja wohl kaum. Und auch die Kabinen sind sehr gut durchlüftet“, sagt er. Beim begleitenden Personal der Zugspitzbahn sei während der Sommersaison kein einziger Infektionsfall aufgetreten, trotz zigfacher Berg- und Talfahrten täglich.

Auf der Zugspitze wurde die Saison bereits am 19. November eingeläutet. Stauch hofft nun, dass aus den entschärften Regelungen ein Andrang in den Skigebieten resultiert: „Denn die Leute sind einfach heiß auf Sport im Freien.“