Energiequellen Bayerische Wirtschaft mit SPD und FDP für Biogas-Ausbau

Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) und Bundestagsabgeordnete von SPD und FDP haben einen raschen Ausbau der Biogas-Erzeugung in Deutschland gefordert. Mit Haushaltsabfall aus der Biotonne, Klärschlamm, Gülle und Pflanzenabfällen stünden große klimaneutrale heimische Energiequellen zur Verfügung, sagte vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt am Mittwoch in München. Die Grünen stünden aber leider eher auf der Bremse, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer.

dpa