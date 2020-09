Anzeige

Literatur Bayerischer Buchpreis: Harald Lesch erhält Ehrenauszeichnung Der Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch wird beim Bayerischen Buchpreis für sein Lebenswerk geehrt.

Mail an die Redaktion Der Astrophysiker und Philosoph Harald Lesch. Foto: Tobias Hase/dpa/Archiv

München.„Er ist ein herausragender Wissensvermittler, der in seinen Büchern hochkomplexe Phänomene und komplizierte Zusammenhänge der Wissenschaft für jedermann verständlich macht. Darüber hinaus ist er ein engagierter Kämpfer für die Bewahrung unserer Schöpfung“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der die Auszeichnung am 19. November in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche überreichen wird. Ehrenpreisträger früherer Jahre sind unter anderem Joachim Meyerhoff, Tomi Ungerer oder Cornelia Funke.

Der bayerische Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verleiht den Buchpreis seit 2014 jedes Jahr. Neben dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten werden Autoren in den Kategorien Belletristik und Sachbuch ausgezeichnet. Die beiden Sieger erhalten jeweils 10 000 Euro. Ermittelt werden die Preisträger bei einer Jurysitzung live auf der Bühne.

Nominiert sind in diesem Jahr die Romane „Schwitters“ von Ulrike Draesner, „Aus der Zuckerfabrik“ von Dorothee Elmiger und „Die Unschärfe der Welt“ von Iris Wolff. Bei den Sachbüchern sind in der engeren Auswahl „Gegenwartsbewältigung“ von Max Czollek, „Karl Kraus“ von Jens Malte Fischer und „Demokratie“ von Hedwig Richter.