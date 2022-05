Auszeichnungen Bayerischer Filmpreis: Sönke Wortmann erhält Ehrenpreis

München rollt wieder den roten Teppich aus: Am Freitag (19.00 Uhr) wird der Bayerische Filmpreis verliehen. „Sommermärchen“-Regisseur Sönke Wortmann erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis. Überreichen sollte ihn Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich im Vorfeld als Fan Wortmanns outete. „Er begeistert mit Fußballfilmen genauso wie mit Komödien“, sagte Söder, als Wortmann als Preisträger bekanntgegeben wurde - und verwies auf Filme wie „Das Wunder von Bern“ oder „Deutschland. Ein Sommermärchen“ über die Weltmeisterschaft 2006. Wortmann verbinde in seinem Werk Zeitgeschichte und die Emotionen des Sports und sei auch als Produzent und Romanautor erfolgreich.

dpa