Unterhaltung Bayerischer Kabarettpreis geht an Till Reiners

Der bayerische Kabarettpreis geht in diesem Jahr an den Kabarettisten und Fernsehmoderator Till Reiners. Der 38 Jahre alten gebürtigen Duisburger wird mit dem Hauptpreis geehrt, wie der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitag mitteilte. Der Musikpreis geht an die Liedermacherin Anna Piechotta und der Senkrechtstarter-Preis an die Autorin Teresa Reichl. Erstmals wird in diesem Jahr auch der „Creator Preis“ verliehen. Dieser geht an den auf Twitter und Instagram aktiven Satiriker Sebastian Hotz alias El Hotzo.

dpa