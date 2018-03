International

Bayerisches Büro in der Ukraine eröffnet

Bayerns Europaministerin Beate Merk (CSU) hat am Montag eine Auslandsvertretung des Freistaats in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eröffnet. Mit dem Büro will Bayern die Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung und der Aus- und Weiterbildung von Polizeibeamten unterstützen sowie die Zusammenarbeit etwa in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung fördern. „Mit unserer bayerischen Präsenz in der Weltstadt Kiew zeigen wir: Wir sind ein verlässlicher Partner für die Menschen in der Ukraine“, sagte Merk bei der Eröffnung. Der Freistaat stehe dem Land bei dessen Reformprozess zur Seite.