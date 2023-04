Tarife Bayerisches Kfz-Gewerbe übernimmt Pilotabschluss

Die Beschäftigten in den bayerischen Autohäusern und Kfz-Werkstätten erhalten stufenweise 8,6 Prozent mehr Lohn. Wie das Kfz-Gewerbe und die IG Metall Bayern mitteilten, haben sie sich am Dienstag in Nürnberg darauf geeinigt, den Pilotabschluss aus Baden-Württemberg zu übernehmen.

dpa