Polizei Bayern: 32 Millionen Euro für Polizeiausbildung in Schwaben Der Freistaat investiert in Schwaben 32 Millionen Euro in die Ausbildung von Polizisten. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Donnerstag bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn bei Augsburg den Spatenstich für neue Wohn- und Lehrgangsgebäude sowie eine neue Schießanlage gesetzt.

Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern.

Königsbrunn.„Nach der Fertigstellung können wir hier in Königsbrunn ein zusätzliches Ausbildungsseminar mit rund 150 Polizeischülern und 25 Lehrkräften unterbringen“, sagte Herrmann beim offiziellen Baustart. Ab September 2019 soll demnach der Lehrbetrieb für die neuen Beamten aufgenommen werden.

Für 20 Millionen Euro werden in der Polizeikaserne 80 neue Doppelzimmer und Lehrsäle errichtet. Zum Einsatztraining der Beamten werden auch ein Übungs-Polizeirevier und eine Wohnung gebaut. Die Schießanlage, die von der Bereitschaftspolizei und dem Augsburger Polizeipräsidium gemeinsam genutzt werden soll, wird weitere 12 Millionen Euro kosten.

In diesem Jahr wird die bayerische Polizei 1800 neue Beamte einstellen, so viele wie nie zuvor. Dabei geht es um die Nachfolger von rund 1300 pensionierten Polizisten und zusätzlich 500 neue Stellen. Bis 2023 sollen jedes Jahr entsprechend viele zusätzliche Polizisten eingestellt werden, insgesamt sollen so künftig 3500 Beamte mehr als bislang im Dienst sein.