Fussball Bayern-Abwehrspieler Pavard trainiert nach Verletzung wieder Der zuletzt verletzt fehlende Weltmeister Benjamin Pavard könnte für das Halbfinale des FC Bayern München in der Champions League wieder eine Option sein.

Mail an die Redaktion Benjamin Pavard in Aktion. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images Europe/Pool/dpa/Archivbild

Lissabon.Der 24-Jährige trainierte am Samstag mit dem Ball, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister twitterte. „Schön, dich wieder auf dem Trainingsplatz zu sehen“, schrieben die Bayern und veröffentlichten Bilder, die den Abwehrspieler bei der Arbeit mit dem Ball zeigten.

Der Franzose hatte sich Ende Juli beim Training eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen. Pavard war dem Team erst am Donnerstag zum Finalturnier der Königsklasse in Portugal nachgereist, nachdem er in München seine Reha beendet hatte. Der Double-Gewinner hatte gehofft, den Rechtsverteidiger im Falle eines Weiterkommens gegen den FC Barcelona in Lissabon noch einsetzen zu können.

Nach dem 8:2-Triumph seines Teams gegen Barcelona dürfte Pavard aber im Halbfinale am kommenden Mittwoch wohl nicht in der Startelf stehen. Denn Trainer Hansi Flick ließ sowohl im Achtelfinalrückspiel gegen Chelsea (4:1) als auch bei der Gala gegen Barcelona dieselbe Startelf auflaufen - mit Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger sowie Thiago und Leon Goretzka als starkem Duo auf der Sechserposition. Das Finale der Königsklasse in Lissabon findet am 23. August statt.