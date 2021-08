Anzeige

Gesundheit Bayern ändert Corona-Maßstäbe Die Inzidenz rückt in den Hintergrund. Söder kündigt eine Krankenhaus-Ampel an. Stadien dürfen jeden zweiten Platz belegen.

Ein blauer Aufkleber mit der Aufschrift „Freelife Corona Testzentrum – Gratis Schnelltest mit Zertifikat" klebt auf einem Gehweg: Bayern will neue Parameter einfühen. Tests spielen eine neue Rolle.

München.Die bayerische Staatsregierung will künftig von der Sieben-Tage-Inzidenz als Maßstab in der Corona-Politik abrücken. „Aufgrund der hohen Impfquote ist die Methodik der ersten drei Wellen, also sich zu konzentrieren, nicht mehr passend“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Mediengruppe Münchner Merkur tz. Söder kündigte an, dass sich Bayern an das baden-württembergische Modell anlehnen werde. „Das heißt: 3G - getestet, geimpft und genesen - gilt künftig unabhängig von der Inzidenz.“

Lockerungen beim Sport

In Baden-Württemberg genießen Geimpfte und Genesene seit dem 16. August unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Hingegen müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen.

Für mögliche Einschränkungen will Bayern nach Söders Angaben eine Krankenhaus-Ampel einführen, mit der die Lage auf den Intensivstationen ersichtlich werden soll. „Da wir uns bei der Ministerpräsidentenkonferenz nicht einigen konnten, entwickeln wir das in Bayern selbst“, sagte Söder weiter. Einen weiteren Lockdown soll es nicht geben: Das könne man vor Geimpften und Genesenen nicht rechtfertigen. „Ich hoffe sehr, dass wir wegen des Impffortschritts überhaupt nicht in die Situation kommen“, sagte Söder.

Auf die Frage, ob es im Extremfall Freiheiten nur für Geimpfte und Genesene geben werde, sagte Söder: „Der Freistaat plant das nicht. Sie werden aber erleben, dass einzelne Veranstalter, Vereine und private Anbieter auf 2G gehen.“

Bayerns Sportclubs dürfen ihre Stadien und Hallen künftig bis zu einer Kapazität von 50 Prozent mit Zuschauern füllen. Maximal dürfen 25 000 Zuschauer eingelassen werden, teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag mit. Allerdings dürften nur Geimpfte, Genesene oder Getestete ins Stadion („3-G-Regel“).

„Die absolute Obergrenze steigt von 20 000 auf 25 000“, heißt es in einer Mitteilung Herrmanns. Bisher habe eine Höchstgrenze von 35 Prozent Auslastung gegolten. Die Grenze einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 entfalle ebenso. Die Vereine müssten eine Sondergenehmigung bei ihrer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erwirken.

gelte bereits ab diesem Wochenende, obwohl die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erst am Montag greife. Damit könnten - bei vorliegender Sondergenehmigung, schon für die Heimspiele Spiele der Fußball-Bundesligisten Greuther Fürth (Samstag) und Bayern München (Sonntag) mehr Fans ins Stadion.

18 Städte und Landkreise im Freistaat hatten am Freitag bereits den Inzidenzwert von 50 überschritten, sechs mehr als am Vortag. Das ging aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervor. An der Spitze lag die Stadt Rosenheim mit 129 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Gesundheitsämter meldeten 949 neue Infektionen, etwas weniger als am Donnerstag, aber im Vergleich zur vergangenen Woche ein Mehrfaches. Die landesweite Inzidenz in Bayern war auf 36,7 gestiegen, lag damit aber nach wie vor unter dem Bundesdurchschnitt von 48,8.

München und Nürnberg als die zwei größten bayerischen Städte lagen mit Werten von 43,1 und 47,3 noch unter der 50er-Schwelle, näherten sich dieser Marke jedoch rasch an. Auf den Intensivstationen der bayerischen Krankenhäuser waren vergleichsweise wenige Covid-Patienten in Behandlung, laut Divi-Intensivregister 74. Im vergangenen Frühjahr waren es zeitweise über 700.