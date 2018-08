Geschichte Bayern als Keimzelle der Verfassung Maßgebliche Beratungen zum Grundgesetz fanden vor 70 Jahren fernab von zerstörten Städten auf Herrenchiemsee statt.

Von Martina Scheffler

Im Augustiner-Chorherrenstift auf Herrenchiemsee tagte 1948 der Verfassungskonvent. Foto: Andreas Gebert/dpa

Chiemsee.Im blütenweißen Hemd und dunkelblauen Jackett steht Gerhard Waschin in einem Raum mit Blick auf den Chiemgau. „Was hat die Sache beschleunigt? Das Wetter und die Mücken!“ Die Sache – das ist der Verfassungskonvent Herrenchiemsee, der vor 70 Jahren im Sommer 1948 auf der kleinen Insel im „bayerischen Meer“ abgehalten wurde. Relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit und misstrauisch beobachtet von der großen Politik trafen sich dort vom 10. bis 23. August Vertreter der westdeutschen Länder, um Grundlagen für eine Verfassung zu erarbeiten, die dem besiegten Land, das einmal das Deutsche Reich war, einen juristischen Neustart ermöglichen sollte.

Raum ist original erhalten

Und wie war es im August? Heiß, und die Mücken surrten, berichtet Waschin. Kein Ort, um lange zu verweilen, trotz der idyllischen Lage fern von Kriegstrümmern, und so wollten viele schnell fertig werden. Waschin führt fast ein Menschenleben später ebenfalls an einem Sommertag eine Gruppe Geschichtslehrer durch die Ausstellung im Augustiner-Chorherrenstift, wo 1948 getagt wurde. Der Raum, einst das Speisezimmer von König Ludwig II., ist original erhalten, und anhand der Sitzordnung, die ausliegt, sieht man, wer sich damals um die Verfassung für die noch gar nicht existierende Bundesrepublik stritt. „Was hat man genommen?“, fragt Waschin in den holzvertäfelten Raum hinein. „Man hat alte Nazis genommen.“

Die Chronologie 23. Februar bis 2. Juni 1948: Die USA, Großbritannien, Frankreich und die Beneluxstaaten beschließen in London die Gründung eines westdeutschen Staates.

Juli 1948: Die Ministerpräsidenten beraten. Sie fürchten eine dauerhafte Teilung Deutschlands und wollen die Verfassung als Provisorium verstanden wissen, daher der Begriff Grundgesetz.

10. bis 23. August 1948: Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee

1. September 1948: Der Parlamentarische Rat tritt in Bonn zusammen.

8. Mai 1949: Der Rat billigt das Grundgesetz. Am 24. Mai 1949 tritt das Grundgesetz in Kraft. Die Bundesrepublik Deutschland ist gegründet.

In der Tat saßen damals Männer, die das NS-Regime unterstützt hatten, wie der Staatsrechtler Theodor Maunz, neben KZ-Überlebenden wie Hermann Brill. Der Jurist, ehemaliger SPD-Reichstagsabgeordneter und entschiedener Gegner Hitlers, führte während des Konvents ein Tagebuch, in dem er seine Mitstreiter oder vielleicht doch eher Widersacher und die Auseinandersetzungen mit ihnen beschrieb.

Eine „sehr bedeutende Grundlage“

Der Auftrag für diese Zusammenarbeit sei gar nicht so klar gewesen, sagt Walther Michl, Verfassungsrechtsexperte und Akademischer Rat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. In der britischen Besatzungszone etwa habe man kein politisches Mandat für die Versammlung gesehen, in der amerikanischen und der französischen dagegen hätten Vertreter auf politische Entscheidungen gedrungen. Michl wertet die Ergebnisse des Konvents, die in wichtigen Teilen vom Parlamentarischen Rat in das Grundgesetz aufgenommen wurden, als „sehr bedeutende Grundlage“.

Neu für eine deutsche Verfassung und in Herrenchiemsee bereits vorgeschlagen worden sei, dass die Verfassung mit dem Grundrechtsteil beginnt, dass ein Bundesverfassungsgericht eingerichtet wird, zudem die Möglichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums, die reduzierte Stellung des Bundespräsidenten (Michl: „kein Ersatzkaiser mehr“), und die Ewigkeitsklausel, die manche Bestimmungen des Grundgesetzes für unaufhebbar erklärt.

