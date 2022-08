Tourismus Bayern als Urlaubsland fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

In der bayerischen Tourismusbranche läuft es wieder rund. Nach zwei Jahren mit deutlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind im Juni 3,6 Millionen Gäste nach Bayern gereist, die Beherbergungsbetriebe meldeten 9,8 Millionen Übernachtungen. „Das sind fast so viele, wie vor der Corona-Pandemie im Juni 2019“, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit.

dpa