Bayern-Außenstürmer Coman plagen Muskelprobleme Bayern-Profi Kingsley Coman geht angeschlagen in die Sommerpause.

München.Der französische Fußball-Nationalspieler habe wegen muskulärer Probleme beim Aufwärmen auf seinen Einsatz beim EM-Qualifikationsspiel in Andorra verzichten müssen, berichteten die Münchner am Dienstagabend. Der 22 Jahre alte Außenstürmer wurde beim 4:0-Erfolg des Weltmeisters in der Startelf durch Wissam Ben Yedder ersetzt. Coman spielt seit 2015 für den deutschen Fußball-Rekordmeister, wurde aber immer wieder durch teils schwere Verletzungen zurückgeworfen. „Gute Genesung King“, twitterten die Bayern.